Genf: Jeder Zehnte kann Rechnungen nicht bezahlen

In der Schweiz ist die Quote der zahlungsunfähigen Personen innerhalb eines Jahres von 5,3 auf 5,6 Prozent gestiegen.

Die schlechtesten Zahler wohnen im Kanton Genf, der eine Schuldnerquote von über 9 Prozent aufweist, wie der Wirtschaftsinformationsdienst CRIF meldet.

Ihre Finanzen am besten im Griff haben die Einwohner des Kantons Appenzell Innerrhoden. Ebenfalls tiefe Schuldnerquoten weisen die Kantone Uri, Ob- und Nidwalden auf mit je 2,6 Prozent.