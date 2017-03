Steinhausen: Polizei kontrolliert getunte Autos

Am Samstagabend fand ein legales Treffen von Tuning-Fahrzeugen statt. Die Polizei hat eine Kontrolle durchgeführt und 7 von 50 Autos beanstandet. Für die Lenker der mängelfreien Fahrzeugen gab es hingegen ein Lob mit auf die Fahrt.

Am Samstagabend trafen rund 50 getunte Fahrzeuge aus den Kantonen ZG, LU, SZ, AG, SG, TI sowie aus Deutschland beim Parkplatz des Einkaufszentrums Zugerland in Steinhausen ein. Die Polizei führte eine Verkehrskontrolle durch. Spezialisten der Verkehrspolizei und des Strassenverkehrsamtes Zug überprüften Fahrzeugen der Marken Lamborghini, Ferrari, Mercedes, BMW, Audi, VW, Subaru, Honda, Suzuki, Ford etc. auf deren Betriebssicherheit und die Rechtmässigkeit der getätigten Umbauten. Sieben Autos wiesen die Polizisten für eine vertiefte Inspektion ins Strassenverkehrsamt ein. Dort stellte ein Experte an den Fahrzeugen verschiedene Mängel fest:

typenfremde Fahrzeugteile,unerlaubtes Verdunkeln von Heckleuchten, Rückstrahlern oder Nebellichtern (versprayen oder bekleben), so dass diese weniger stark leuchten,unerlaubtes Entfernen von Vorschall-, Nachschall- oder Mittelschalldämpfer, so dass die Fahrzeuge lauter tönen,unerlaubtes Anbringen von Aufklebern auf der Frontscheibe und dadurch Sichtbehinderungen,fehlende Eintragungen von erlaubten aber beim Strassenverkehrsamt meldepflichtigen Abänderungen im Fahrzeugausweis.

Die Lenker der beanstandeten Autos wurden aufgrund dieser nicht vorschriftsgemässen Abänderungen oder fehlender Eintragungen im Fahrzeugausweis verzeigt. Sie müssen zudem die unerlaubten Abänderungen beim Strassenverkehrsamt überprüfen lassen. Ihnen wurde eine Mängelliste ausgehändigt. Anschliessend durften sie die Fahrt ebenfalls fortsetzen. Alle Teilnehmenden des Treffens verhielten sich während der ganzen Kontrolle kooperativ.