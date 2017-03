Luzern: Reparaturarbeiten im Bahnhof kommen voran

Die Reparaturarbeiten im Bahnhof Luzern laufen weiter auf Hochtouren. Nach der Entgleisung eines Eurocity-Zuges am vergangenen Mittwoch musste der Bahnhof Luzern lahmgelegt werden. Die Bauarbeiter arbeiten seither rund um die Uhr an der Instandsetzung der Gleise. Laut der SBB soll der Bahnhof Luzern am Montag wieder befahrbar sein.