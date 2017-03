Baar: Rollerfahrer tödlich verunglückt

Bei einer Frontalkollision zwischen einem Auto und einem Motorroller kam ein 44-jähriger Mann ums Leben. Die Polizei sucht Zeugen.

Am späten Samstagabend sind auf der Neuheimerstrasse in Baar ein Auto und ein Motorroller miteinander kollidiert. Der 44-jährige Rollerfahrer starb noch auf der Unfallstelle. Der Autolenker blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat beim 50-Jährigen eine Blut- und Urinentnahme angeordnet. Die Ursache als auch der genaue Hergang der Kollision werden nun abgeklärt. Die Spurensicherung am Unfallort erfolgte durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei. Währenddessen war die Neuheimerstrasse für rund sechs Stunden komplett gesperrt.