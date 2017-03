Eishockey: Der EVZ verliert zum ersten Mal in den Playoffs

Davos gewinnt also in Zug mit 5 : 3 und verkürzt in dieser Halbfinal-Serie auf 1 : 2. Die Zuger waren über weite Strecken der Partie die bessere Mannschaft, konnten aber einfach die vielen Chancen nicht auswerten. Bis kurz vor Ende des Mitteldrittels führten die Zuger mit 3 zu 1 als in einer Überzahlsituation der Zuger, die Davoser den Anschlusstreffer schiessen konnten. Im letzten Drittel konnten die Davoser dann das Spiel definitiv drehen und mit 5 zu 3 die Zuger besiegen.

Ebenfalls in der Serie mit 2 : 1 in Führung geht der SC Bern. Die Mutzen gewinnen gegen den HC Lugano mit 4 : 1.