Stans: Alkoholisierter Lenker knallt in Mittelleitplanke

Am Samstagmorgen wurden mehrere Anwohner des Eichli-Quartiers in Stans durch einen heftigen Knall aus dem Schlaf gerissen. Ein auf der Autobahn fahrender Personenwagenlenker war wuchtig mit der Mittelleitplanke der A2 kollidiert und dabei mittelschwer verletzt worden. Es entstand hoher Sachschaden am Fahrzeug und der Einrichtung.



Der einheimische Lenker eines Personenwagens war auf der Autobahn A2 in Richtung Luzern unterwegs. Dabei verlor er die Herrschaft über das Fahrzeug und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Anschliessend wurde der Wagen nach links über beide Fahrstreifen abgetrieben, wo er massiv frontal in die Mittelleitplanke knallte.



Ein Team des Rettungsdienstes überführte den Verletzten ins Kantonsspital nach Stans.

Aufgrund von Alkoholsymptomen wurde beim 35-jährigen Lenker ein Atemlufttest durchgeführt, welcher positiv resultierte. Der Führerausweis wurde ihm zu Handen der Administrativbehörde polizeilich abgenommen.



Für die Räumung und Instandsetzung der Autobahn musste die Nationalstrassen-betriebsgesellschaft zentras aufgeboten werden. Für die Bergung des Unfallfahrzeuges war ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Die Überholstreifen in beide Fahrtrichtungen mussten infolge Unfallaufnahme, Reparatur und Reinigung für drei Stunden gesperrt werden.