Stans: Junger Motorradfahrer ums Leben gekommen

Am Samstag hat sich in Stans auf der Stansstaderstrasse ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Personenwagen ereignet. Der Motorradfahrer verlor dabei sein Leben, der Lenker des Personenwagens wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeug erlitten einen Totalschaden.



Die genaue Unfallursache wird nun durch die Staatsanwaltschaft Nidwalden in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Nidwalden abgeklärt.



Im Einsatz standen nebst der Polizei und der Staatsanwaltschaft ein Rettungsteam des Kantonsspitals Nidwalden inkl. Notfallarzt, die Strassenrettung der Stützpunktfeuerwehr Stans sowie ein Care Team zur Betreuung der Angehörigen.

Die Hauptstrasse zwischen Stans und Stansstad war für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt.