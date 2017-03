Zug: Eishockeyprofi Marco Maurer stoppt Dieb

Ein Trickdieb hat einer älteren Frau Geld aus dem Portemonnaie gestohlen. Auf der Flucht wurde er von einem Eishockeyprofi Marco Maurer vom EHC Biel mit einem Bodycheck gestoppt.

Am Donnerstagmorgen sprach ein unbekannter Mann im Metalli in der Stadt Zug eine 87-jährige Frau an und bat sie, ihm Münz zu wechseln. Als die Seniorin ihr Portemonnaie öffnete, klaute er ihr 200 Franken. Die ältere Frau bemerkte dies sofort und begann zu schreien. Eine weitere Frau wurde dadurch auf die Situation aufmerksam und forderte – ebenfalls mit lauten Rufen – den Täter auf, das Geld zurückzugeben. Daraufhin flüchtete der unbekannte Mann in Richtung Gotthardstrasse/Industriestrasse.

Ein 29-jähriger Eishockeyprofi Marco Maurer, der zufällig in der Nähe war, bemerkte den Vorfall nahm unverzüglich die Verfolgung des Mannes auf. Obwohl dieser bereits einen beträchtlichen Vorsprung hatte, wurde er vom Profisportler wenig später eingeholt, mit einem Bodycheck gegen ein Fahrzeug gedrückt und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festgehalten.

Beim Täter handelt es sich um einen 36-jährigen Mann aus Rumänien. Er steht in Verdacht, in mehreren Kantonen der Schweiz für ähnliche Straftaten verantwortlich zu sein. Die entsprechenden Abklärungen laufen.