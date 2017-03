Eishockey: EV Zug auch im zweiten Spiel siegreich

Zug bleibt in den laufenden NLA-Playoffs ungeschlagen. Das Team von Harold Kreis gewann in Davos 5:2 und führt in der Halbfinalserie 2:0. Titelverteidiger Bern glich dank eines 4:1-Sieges in Lugano zum 1:1 aus.



Nachdem Davos nach dem 0:2 (21.) und 1:3 (28.) zweimal der Anschlusstreffer gelungen war, machte David McIntyre im letzten Drittel mit zwei Toren (55./60.) alles klar. Der Kanadier hat nun bereits acht Treffer in der entscheidenden Meisterschaftsphase erzielt. Die ersten beiden Tore für die Zentralschweizer bereitete Raphael Diaz vor. Der Verteidiger hatte schon zwei Tage zuvor beim 3:2-Sieg nach Verlängerung mit zwei Treffern brilliert.



Qualifikationssieger Bern ging in Lugano dank Thomas Rüfenacht (9.) und Simon Bodenmann (31.) 2:0 in Führung. Nachdem Gregory Hofmann (36.) verkürzt hatte, erhöhten Beat Gerber (54.) und Martin Plüss mit einem Schuss ins leere Gehäuse (59.) auf 4:1. Der SCB, der auch das dritte Auswärtsspiel in den laufenden Playoffs gewonnen hat, holte sich mit dem Sieg den Heimvorteil zurück.



Im Abstiegs-Playoff setzte sich Fribourg-Gottéron mit 6:1 auch im zweiten Spiel gegen Ambri-Piotta durch und braucht noch zwei Erfolge zum Ligaerhalt. Julien Sprunger steuerte ein Tor und zwei Assists zum Auswärtssieg bei.