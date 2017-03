Luzern: Unfälle im Morgenverkehr sorgten für Stau

Am Donnerstag morgen ist es auf den Autobahnen A2 und A14 zu vier Verkehrsunfällen gekommen. Verletzt wurde niemand. Die Unfälle führten zu Rückstau.



Luzern; A2, Ausfahrt Zentrum

Um ca. 06:45 Uhr kam es in der Ausfahrt Luzern Zentrum zu einer Kollision zwischen zwei Personenwagen. Verletzt wurde niemand. Ein Auto musste durch den Abschleppdienst aufgeladen werden. Der Sachschaden beträgt ca. 15'000 Franken.



Inwil; A14, Fahrrichtung Luzern

Um ca. 07:30 Uhr kam es auf der Autobahn A14 in Inwil zu einem Auffahrunfall. Beteiligt waren zwei Personen- und ein Lieferwagen. Verletzt wurde niemand. Sämtliche beteiligten Fahrzeuge mussten durch einen Pannendienst aufgeladen werden. Zudem wurde beim Unfall eine Leitplanke beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 18'000 Franken.



Rothenburg, A2, Fahrrichtung Süden

In Rothenburg kam es um ca. 08:10 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen drei Personenwagen. Verletzt wurde niemand. Die beteiligten Fahrzeuge waren noch fahrbar. Der Sachschaden beträgt ca. 5'000 Franken.



Ebikon; A14, Fahrrichtung Zug

Kurz vor 08:30 Uhr kam es auf der A14 in Ebikon zu einem Auffahrunfall zwischen drei Autos. Verletzt wurde niemand. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar und mussten aufgeladen werden. Der Sachschaden beträgt ca. 10'000 Franken.