Inwil: Brand in Pfadihaus

Am frühen Samstagmorgen brannte an der Bergstrasse in Inwil das Pfadihaus. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.



Am Samstag wurde der Polizei gemeldet, dass an der Bergstrasse in Inwil das Pfadihaus brenne. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drangen Flammen durch die Fenster nach aussen und der Innenbereich stand in Vollbrand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden und ein Einsturz des Hauses verhindert werden. Verletzt wurde niemand.



Aufgrund des Spurenbildes gehen die Brandermittler von einer Brandstiftung als Brandursache aus. Die entsprechenden Ermittlungen sind am Laufen.