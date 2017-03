Wolhusen: Fahndungserfolg nach bewaffnetem Raub

Am Sonntagabend hat ein junger Mann in einem Tankstellen-Shop eine Verkäuferin beraubt. Er bedrohte das Opfer mit einem Messer. Danach flüchtete er mit seiner Beute. Während der Fahndung konnte ein verdächtiges Auto angehalten werden. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, handelt es sich beim Festgenommenen um den mutmasslichen Täter des vorangegangenen Raubes.



Am Sonntagabend hat ein junger Mann in Wolhusen an der Entlebucherstrasse einen Raub verübt. Er bedrohte die Verkäuferin mit einem Messer und konnte so Bargeld erbeuten. Ihm gelang die Flucht in unbekannte Richtung.



Die Luzerner Polizei löste sofort eine Fahndung aus. Nach etwa einer Stunde konnte in Malters bei einer Ausfahrt der Autostrasse ein junger Mann mit seinem Auto angehalten und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei ihm um den mutmasslichen Täter des Raubes handelt. Der 20-jährige Schweizer wurde festgenommen. Die Beute konnte sichergestellt werden.