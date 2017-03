Kanton Zug: Einbrecher auf Klingeltour

In den letzten Tagen haben unbekannte Personen in verschiedenen Gemeinden an Wohnungstüren geklingelt. Reagiert niemand, versuchen sie ins Objekt einzubrechen.

In mehreren Gemeinden haben in den letzten Tagen unbekannte Personen an Türen von Häusern und Wohnungen geklingelt. Mit dieser bekannten Masche wollen die Einbrecher überprüfen, ob die Bewohner zu Hause sind oder nicht. Öffnet jemand die Tür, erkundigen sich die fremden Leute nach einer Person, nennen einen willkürlichen Namen oder wollen eine frei erfundene Dienstleistung ausführen. Gleich im Anschluss entfernen sie sich sehr schnell von der Örtlichkeit. Reagiert niemand, versuchen die Täter in das Objekt einzubrechen.

Schützen Sie sich

Wenn Unbekannte vor der Tür stehen, sollte man erst gar nicht öffnen. Damit aber nicht der Eindruck entsteht, es sei niemand zu Hause, kann man durch die geschlossene Tür, per Gegensprechanlage oder durchs Fenster signalisieren, dass jemand zu Hause ist aber kein Besuch gewünscht wird. Weiter sollten Hausbewohner keine fremden Personen ins Treppenhaus lassen. Vielmehr sollte auf ein Klingeln hin genau überprüft werden, wer ins Haus will, bevor der Türöffner betätigt wird.