Bristen: Einmalige Konvoi-Aktion nach Erdrutsch

Zwei Wochen nach dem Erdrutsch konnten Bewohner das Bergdorf Bristen erstmals wieder mit dem Auto verlassen. In einer einmaligen Aktion wurden 180 Fahrzeuge an der Strassen-Abbruchstelle vorbeigeführt. Die Stelle wurde mit Messgeräten überwacht. Der Urner Kantonsingenieur Stefan Flury spricht von einer wichtigen Aktion für die Bevölkerung: Diese kann mit der Standseilbahn ins Tal gelangen und von dort aus nun mit privaten Autos weiterfahren. Die Reparaturarbeiten an der Bristenstrasse laufen. Bis Ostern soll die Strasse wieder offen sein.