Aristau: Rollerfahrer bei Auffahrkollision verletzt

Am Mittwoch fuhr auf der Bremgartenstrasse ein Autofahrer auf einen Roller auf. Der Rollerfahrer musste mit einem Rettungshelikopter wegen Verdacht auf Rückenverletzungen ins Spital geflogen werden.

Ein 23-jähriger Schweizer fuhr am Mittwoch auf der Bremgartenstrasse von Althäusern her in Richtung Sins. Im Ausserortsbereich bremsten aus noch unbekannten Gründen die vor ihm fahrenden Fahrzeuge brüsk ab. Der 23-Jährige leitete sofort eine Vollbremsung ein, trotzdem prallte er ins Heck des vor ihm fahrenden Rollers. Dessen Fahrer, ein 22-jähriger Schweizer, stürzte und stiess leicht mit dem Heck des vorderen Autos zusammen. Der Rollerfahrer wurde durch einen Rettungshelikopter wegen Verdacht auf Rückenverletzungen ins Spital gebracht.

Der 23-jährige Autofahrer wurde an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt.