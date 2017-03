Schenkon: PW-Lenkerin bei Unfall verletzt

Am Dienstag ist es auf der Surentalstrasse in Schenkon zu einer Kollision zwischen einem Sattelmotorfahrzeug und einem Personenwagen gekommen. Die Autofahrerin wurde dabei verletzt. Die Surentalstrasse musste für ca. drei Stunden gesperrt werden.



Am Dienstag fuhr eine Autofahrerin auf der Surentalstrasse von Schenkon Richtung Geuensee. Aus noch ungeklärten Gründen geriet der Personenwagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auflieger eines entgegenkommenden Sattelmotorfahrzeuges. Die Autofahrerin wurde beim Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.



Die Surentalstrasse zwischen Schenkon und Geuensee musste für die Bergungsarbeiten ca. drei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr Region Sursee örtlich umgeleitet.