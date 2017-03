Stans: Personenwagen kollidiert mit einem Quad

Am Sonntag,hat sich auf der Stansstaderstrasse in Stans, zwischen einem Personenwagen und einem Quad-Töff ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ereignet.



Der 90-jährige Lenker des Personenwagens fuhr in Stans dorfauswärts Richtung Stansstad und beabsichtigte bei der Lichtsignalanlage beim Knoten 3 geradeaus weiter zu fahren. Gleichzeitig beabsichtigte der Lenker des entgegenkommenden Quad vor ihm in Richtung Autobahneinfahrt nach Luzern abzubiegen. In der Folge kam es im Bereich der Verzweigung zwischen diesen beiden Fahrzeugen zu einer rechtwinkligen Kollision.

Der Lenker des vierrädrigen Quad erlitt dabei verschiedene Verletzungen und musste mit dem aufgebotenen Rettungsdienst ins Kantonsspital Nidwalden überführt werden. Der entstandene Sachschaden ist beträchtlich.