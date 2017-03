Luzern: Kurioser Unfall in Luzern

Am Donnerstagmorgen wollte ein Autofahrer in Emmenbrücke an der Gerliswilstrasse seitwärts parkieren. Bei diesem Manöver rutschte er gemäss eigener Aussagen vom Brems- auf das Gaspedal, worauf das Auto rechtseitig gegen ein Schaufenster prallte und zum Stillstand kam. Dabei wurden auch ein parkiertes Auto und ein Lieferwagen beschädigt. Verletzt wurde beim Unfall niemand. Der Führerausweis des 80-jährigen Fahrzeuglenkers wurde zuhanden der Administrativbehörde sichergestellt. Der Sachschaden dürfte mehrere zehntausend Franken betragen.