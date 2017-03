Schweiz: Ständerat will Burka weiterhin erlauben

Die Burka wird in der Schweiz vorerst nicht verboten. Der Ständerat hat eine Forderung von SVP-Nationalrat Walter Wobmann deutlich abgelehnt, welche ein Verhüllungsverbot für die ganze Schweiz verlangt hatte. Die Gegner im Ständerat argumentierten, dass der Ganzkörperschleier in der Schweiz selten sei. Dafür ein Verbot in die Verfassung zu schreiben, sei übertrieben.

Vom Tisch ist ein Verhüllungsverbot damit aber nicht. Derzeit werden Unterschriften für eine Volks-Initiative gesammelt.