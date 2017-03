Schweiz: Frauen kriegen immer später Babys

Die Frauen in der Schweiz werden immer später Mutter. Europaweit lassen sich nur die Italienerinnen mit der Geburt ihres ersten Kindes noch etwas länger Zeit. Laut der europäischen Statisikbehörde sind Mütter in der Schweiz bei der Erstgeburt durchschnittlich 30,7 Jahre alt. Die jüngsten Mütter leben in Bulgarien, Rumänien und Lettland. Dort beträgt das Durchschnittsalter bei der Erstgeburt rund 26 Jahre.