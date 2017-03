Buchrain: Zwei Auffahrkollisionen auf der A14

Am Donnerstagmorgen herrschte auf der Autobahn A14 in beide Fahrtrichtungen dichter Morgenverkehr. Auf der Reussbrücke vor dem Tunnel Rathausen in Fahrtrichtung Luzern kam der Verkehr ins Stocken. Bei einem starken Bremsmanöver kam es zu einer Auffahrkollision mit 4 beteiligen Autos. Gleich danach kam es zu einer weiteren Auffahrkollision mit zwei beteiligten Autos. Bei den Kollisionen hat sich niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 16'500 Franken. Wegen der Unfallstelle kam es in beide Richtungen zu längeren Rückstaus.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass ein Unfallbeteiligter ohne gültigen Führerausweis unterwegs war