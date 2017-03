Hochdorf: Aufofahrer verletzt Fussgängerin

Am Mittwochabend fuhr der Lenker eines Personenwagens auf der Hauptstrasse durch Hochdorf in Richtung Baldegg. Gleichzeitig überquerte eine Fussgängerin den Fussgängerstreifen auf der Höhe Hauptstrasse 38. Dabei wurde sie vom Lenker des Personenwagens übersehen und angefahren. Bei der Kollision wurde die Fussgängerin verletzt und musste mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden.