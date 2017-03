Eschenbach: Kollision mit Signalanlage

Am Mittwochabend fuhr ein Autofahrer auf der Luzernstrasse von Waldibrücke in Richtung Eschenbach. In der langgezogenen Kurve bei der Signalanlage Mettlen, kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte massiv mit einem Kandelaber. Dabei hat sich der 55-jährige Lenker mittelschwere Verletzungen zugezogen und musste mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden.