Im Luzerner Stadtteil Littau hat ein Polizeihund in der Nacht auf Mittwoch zwei mutmassliche Einbrecher aufgespürt. Alarm geschlagen hatte ein Anwohner, der Einbruchgeräusche gehört hatte.Als die Patrouille am Tatort eintraf, war von Einbrechern aber nichts mehr zu sehen. Ein Polizeihund habe die Fährte aufnehmen können, teilte die Luzerner Polizei mit. Kurze Zeit später seien zwei Verdächtige in geringer Entfernung angehalten und festgenommen worden. Es handle sich um zwei Männer im Alter von 23 und 31 Jahren.