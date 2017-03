Die Luzerner Staatsanwaltschaft zieht ein halbes Jahr nach Inbetriebnahme der neuen Abteilung gegen Wirtschaftskriminalität eine positive Zwischenbilanz. Von 338 teils komplexen Fällen erledigte jene 89. Trotz zahlreicher eingestellter Verfahren ist der Oberstaatsanwalt vom Nutzen der Abteilung überzeugt.

Das neue Team für komplexe Wirtschaftsfälle aus 14 Mitarbeitenden nahm per 1. Juli 2016 in Kriens seine Tätigkeit auf. Die Abteilung 5 für Wirtschaftsfälle habe den übrigen vier Abteilungen der Staatsanwaltschaft teils komplexe Arbeit abgenommen, sodass diese effizienter arbeiten könnten, sagt der Luzerner Oberstaatsanwalt Daniel Burri an einer Medienkonferenz am Mittwoch.