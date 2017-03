Werthenstein: Tierunterstand abgebrannt

Am Mittwoch ist in Werthenstein ein Tierunterstand abgerannt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Abklärungen.



Am Mittwoch wurde der Polizei gemeldet, dass in Werthenstein ein Tierunterstand brenne. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Unterstand in Vollbrand. Verletzt wurde niemand.



Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese dürfte auf ein nicht vollständig gelöschtes Feuer in einem Grill zurückzuführen sein. Der entstandene Sachschaden dürfte eher gering sein.