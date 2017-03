Stansstad: Selbstunfall eines PW auf der Autobahn

Am Mittwoch hat sich auf der Autobahn A2 in Stansstad, Fahrtrichtung Süd, ein Verkehrsunfall mit einem Personenwagen ereignet, dabei hat sich eine Person verletzt.



Der Lenker mit dem ausländisch immatrikulierten Personenwagen fuhr auf der Autobahn in Hergiswil Richtung Süden. Unmittelbar nach der Ausfahrt Stansstad, geriet er aus noch unbekannten Gründen nach rechts, kollidierte mit der Leitplanke und einem Elektroverteilerkasten. Schliesslich kam er ausserhalb der Fahrbahn am Wiesenbord zum Stillstand. Beide Insassen mussten zur Kontrolle mit dem Rettungsdienst ins Kantonsspital überführt werden.

Zur Bewältigung des Ereignisses standen nebst dem Rettungsdienst, der Nationalstrassenunterhaltsdienst zentras und ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Der Unfall führte auf der Autobahn für ca. 1 ½ Stunden zu stockendem Kolonnenverkehr.

Der Sachschaden am Unfallfahrzeug, sowie an den Fremdeinrichtungen belaufen sich auf mehrere 10‘000 Franken.