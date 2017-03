Sursee: Schweissarbeiten verursachen Brandausbruch

Am Dienstagnachmittag waren Handwerker mit Schweissarbeiten an einem Boiler beschäftigt. Dabei geriet Isolation in Brand. Es entstand eine grosse Rauchentwicklung. Eine Person leicht verletzt.



Am Dienstagnachmittag waren in einem Industriegebäude an der Sandgrubenstrasse Handwerker mit Schweissarbeiten an einem Boiler beschäftigt. Dabei geriet Isolation in Brand. Dies verursachte schnell eine grosse Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Region Sursee brachte den Brand schnell unter Kontrolle.

Die meisten im Objekt befindlichen Personen konnten das Gebäude selbständig verlassen oder wurden von der Feuerwehr evakuiert.

Eine Person musste wegen leichten Rauchverletzungen von einem Amulanzteam behandelt werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.