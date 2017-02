Zug: Kanton hat am meisten Autos pro Kopf

Im Kanton Zug hat es gemessen an der Bevölkerung am meisten Autos in der Schweiz. Ingesamt 80'000 Personenwagen waren im vergangenen Jahr zugelassen. Damit hat sich die Zahl der Fahrzeuge gegenüber 1990 verdoppelt, wie es in einer Mitteilung heisst. Bei den Neuzulassungen verzeichnete Zug gar einen Rekord. Rund 7800 Personenwagen wurden in den Verkehr gesetzt, das entspricht einer Zunahme von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr.