Siebnen: Mottbrand im Industriegebäude

Am Montag, 27. Januar 2017, ging bei der Kantonspolizei Schwyz gegen 12.45 Uhr ein automatischer Brandalarm aus einem Industriegebäude an der Zürcherstrasse in Siebnen ein. Die Feuerwehr Galgenen konnte den Brandherd lokalisieren und den Mottbrand rasch löschen. Das Feuer war in einem Häcksler ausgebrochen. Zurzeit steht eine technische Ursache als Auslöser des Mottbrands im Vordergrund. Ausserdem musste die Feuerwehr Lachen am Montag, 27. Januar 2017, gleich zweimal wegen brennender Abfälle aufgeboten werden. Kurz vor 5 Uhr ging bei der Kantonspolizei die Meldung ein, dass ein Abfalleimer an der Seidenstrasse in Lachen brenne. Eine Polizeipatrouille konnte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher erfolgreich bekämpfen. Kurz nach 6.30 Uhr ging eine weitere Meldung ein, wonach ein Abfallcontainer am Burgweg in Lachen brenne. Die Feuerwehr Lachen konnte das Feuer rasch löschen. Weshalb die Abfälle in Brand geraten sind, ist unbekannt.