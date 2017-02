Oberwil-Lieli: Andreas Glarner kandidiert nicht mehr

SVP-Asylchef Andreas Glarner beendet seine Tätigkeit als Gemeinde-Ammann von Oberwil-Lieli. Er trete bei den Wahlen im Herbst nicht mehr an, sagte der 54-Jährige gegenüber Tele M1. Zwölf Jahre als Gemeinde-Ammann seien genug. Er wolle sich künftig voll auf sein Nationalratsamt konzentrieren. Mit seinem Abgang will Andreas Glarner aber auch Druck von der Aargauer Gemeinde nehmen. Das Oberwil-Lieli war wegen des Streits über die Aufnahme von Flüchtlingen landesweit in die Schlagzeilen geraten.