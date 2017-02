Luzern: Überfall auf Tankstellenshop

In Luzern haben zwei Unbekannte gestern Abend den Tankstellen-Shop am Bodenhof 5 überfallen. Sie bedrohten mit Pistolen eine Angestellte und verlangten Bargeld. Die beiden Täter flüchteten anschliessend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.