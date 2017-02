Emmen: Mutmasslicher Dealer festgenommen

Die Luzerner Polizei hat am Mittwoch in Emmen einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen. Es wurden Heroin, Streckmittel und Bargeld sichergestellt. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.



Am Mittwoch wurde durch die Luzerner Polizei im Gebiet Waldibrücke in Emmen ein mutmasslicher Drogendealer festgenommen. Unmittelbar davor konnte beobachtet werden, wie der Festgenommene Heroin verkaufte. Der 25-jährige Albaner wurde festgenommen. Es konnte Heroin, Streckmittel und mehrere hundert Franken sichergestellt werden. Der Mann befindet sich in Ausschaffungshaft.