Luzern: Taschendiebe an der Usgüüglete festgenommen

Zwei Männer haben in einem Restaurant einem Gast aus der Jacke Bargeld entwendet. Die beiden Taschendiebe konnten aufgrund des Signalements an der Usgüüglete festgenommen werden. Sie trugen zudem Falschgeld auf sich.



Am Dienstagabend begaben sich zwei Männer in ein Restaurant. Sie setzten sich an einen Tisch. Der eine konnte aus einer Jacke eines Gastes am Nachbartisch Bargeld entwenden.Das Opfer informierte die Luzerner Polizei. Ein Patrouille konnte die beiden Verdächtigten aufgrund des Signalements an der Usgüüglete festnehmen. Wie sich bei der anschliessenden Kontrolle herausstellte, trugen die beiden zudem Falschgeld auf sich. Die beiden festgenommenen Männer stammen aus Mazedonien und sind 46 und 49 Jahre alt. Die Strafuntersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern.



Die Luzerner Polizei rät zur Vorsicht vor Taschendieben



Taschendiebe sind überall, besonders dort wo viele Menschen zusammenkommen und rät folgende Tipps zu beachten: