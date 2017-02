Cham: Aufmerksamer Bürger verhindert Einbruch

Dank einer guten Personenbeschreibung konnte die Polizei einen mutmasslichen Einbrecher verhaften.

Am Montagmorgen bemerkte ein Mann, wie jemand am Türschloss seiner Wohnung hantierte. Der Bewohner alarmierte umgehend die Polizei. Er konnte auch eine gute Täterbeschreibung abgeben. Wenig später gelang es einer Polizeipatrouille, den beschriebenen, mutmasslichen Einbrecher in einem Auto anzuhalten und zu kontrollieren. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges kam Einbruchswerkzeug zum Vorschein. Zudem wies sich der 37-jährige Türke mit gefälschten Ausweisen aus. In der polizeilichen Einvernahme gestand er den Einbruchversuch. Der 37-Jährige wurde der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug zugeführt. Diese hat Untersuchungshaft beantragt.

Der Einbruchversuch wurde in diesem Fall nur möglich, weil ein Bewohner des Mehrfamilienhauses dem Einbrecher auf sein Klingeln hin die Haupteingangstüre öffnete. Die Polizei rät dringend, Türen auch tagsüber abzuschliessen. Weiter sollten Hausbewohner keine fremden Personen ins Haus lassen. Vielmehr sollte auf ein Klingeln hin überprüft werden, wer ins Haus will, bevor der Türöffner betätigt wird.