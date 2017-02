Genf: Stadt führt Staurangliste an

Genf ist die Schweizer Stadt, wo sich der Verkehr am stärksten staut. In Genf müssen Autofahrer für eine Fahrt, die ohne Vorkommnisse eine Stunde dauert, durchschnittlich fast 40 Minuten zusätzlich einplanen. Zu Stosszeiten sind es noch mehr.

In Zürich sind es durchschnittlich knapp 20 Minuten mehr als in staufreien Zeiten. Dann folgen Lausanne und Lugano.

Europaweit gesehen gibt es im rumänischen Bukarest am meisten Staus, dann folgt Moskau.