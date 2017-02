Schweiz: PC-7-Team macht keine Flugshows mehr

Das PC-7-Team der Schweizer Luftwaffe wird bis auf weiteres nicht mehr auftreten. Dies hat Verteidigungsminister Guy Parmelin entschieden. An den Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz war es zu einer Kollision zwischen einem Kunstflieger und einer Seilbahnkamera gekommen. Das PC-7-Team hätte auch in Crans Montana am Ski-Weltcup der Frauen auftreten sollen.