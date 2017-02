Kriens: Festnahme eines Drogendealers

Die Luzerner Polizei hat in Kriens einen Drogendealer aus Albanien festgenommen. Der 26-jährige Mann berfindet sich nun in Ausschaffungshaft.



Die Festnahme des 26-jährigen, Drogendealers erfolgte am Freitag in Kriens. Der Mann wurde beim Verkauf von Heroin beobachtet und umgehend von der Polizei festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung wurden geringere Mengen Kokain, Heroin und Drogengeld sichergestellt. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern.