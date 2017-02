Fussball: Der FCL spielt unentschieden gegen Thun

Der FC Luzern spielt in einer eher schwachen Partie gegen den FC Thun vor heimischem Publikum ein Remis mit 1 zu 1. Das Tor für den FC Thun schoss in der 39. Minute der Ex-Luzerner-Spieler Sorgic. In der 55. Minute konnte Rodriguez ausgleichen.

Die nächste Partie spielen die Luzerner dann am kommenden Sonntag, 26. Februar auswärts beim FC Basel.