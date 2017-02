Zürich: Schweizer Meisterschaft der Bier Sommeliers

An der Schweizer Meisterschaft werden zugleich die Teilnehmer der Weltmeisterschaft der Sommeliers für Bier selektioniert. Die WM findet am 10. September 2017 in München statt und vereint die besten Bier-Sommeliers der Welt. Die Schweiz darf 4 Bier-Sommeliers an diesen Wettkampf schicken (Plätze 1-4 der Schweizer Meisterschaft). Diese 4 Personen bilden somit die Schweizer Bier-Sommelier Nationalmannschaft.

An der Schweizer Meisterschaft der Bier-Sommeliers dürfen Personen teilnehmen, welche den Schweizer Bier-Sommelier oder Doemens Diplom-Biersommelier Kurs erfolgreich abgeschlossen haben und Schweizer oder Liechtensteiner Staatsbürger sind.