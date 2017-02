Eishockey: Der EVZ verliert gegen Lausanne

Der EVZ verliert bereits zum vierten Mal in Folge und verliert damit den Anschluss an die Spitze. Vor 6'273 Zuschauer unterliegen die Zuger am Genfersee gegen Lausanne mit 0 zu 3. Chancen hatte der EV Zug genug konnte aber nie den überrageden Goalie Cristobal Huet von Lausanne bezwingen.

In der Tabelle bleibt alles beim alten. Der EVZ liegt auf Platz 3 hinter dem SC Bern und den ZSC Lions. Bereits morgen Samstag, 18. Februar spielt der EVZ die nächste Runde. Zuhause treffen die Zuger auf Freiburg. Sunshine Radio ist ab 19.45 Uhr Live dabei.

Die weiteren Ergebnisse des heutigen Abends (47. Runde) NLA:

Bern - Kloten 3 : 2

Biel - Genf 6 : 3

Freiburg - Ambri 7 : 0

Lugano - Davos 3 : 1