Kägiswil: Brand in Mehrfamilienhaus

Am Donnerstag brannte es auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Kägiswil. Der Brand konnte, auch dank des Eingreifens dreier Unbeteiligter, rasch unter Kontrolle gebracht werden. Trotzdem entstand an der betroffenen Wohnung grosser Sachschaden.



Am Donnerstagmorgen wurde der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Obwalden von mehreren Anrufern ein Feuer und starke Rauchentwicklung an einem Mehrfamilienhaus in Kägiswil gemeldet. Die sofort aufgebotene Stützpunktfeuerwehr Sarnen und die Einsatzkräfte der Polizei stellten vor Ort einen Brand an der Fassade im ersten Obergeschoss des Hauses fest. Dieser war durch drei unbeteiligte Personen, welche sich mit Hilfe einer Leiter Zutritt zum betroffenen Balkon verschafft hatten, bereits zum grossen Teil unter Kontrolle gebracht worden.



Trotz dem beherzten Eingreifen dieser Personen entstand an der Fassade und der betroffenen Wohnung beträchtlicher Sachschaden. Ein Übergreifen auf weitere Fassadenteile konnte verhindert werden.



Die Bahnhofstrasse musste vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen.