Rigi Klösterli: 14-jähriger Skifahrer verunfallt

Am Montagnachmittag ist ein Jugendlicher auf der Rigi beim Skifahren verunfallt. Gegen 14.00 Uhr fuhr der 14-Jährige talwärts Richtung Rigi Klösterli. Dabei geriet er aus bisher nicht geklärten Gründen von der Piste. In der Folge stürzte der Schüler rund 5 Meter über eine Felswand. Mit Kopfverletzungen blieb der Jugendliche neben dem Bahngleis der Rigi Bahnen liegen. Nach der medizinischen Erstbetreuung durch die alarmierte Pistenpatrouille wurde der Verunfallte mit der Rettungsflugwacht in eine ausserkantonale Spezialklinik geflogen werden.