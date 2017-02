Auf der Suche nach dem Vergewaltiger von Emmen LU sind 150 neue Hinweise aus der Bevölkerung bei der Polizei eingegangen. Am Montag hatten die Behörden die Belohnung auf 20'000 Franken verdoppelt und neue Hinweise zum möglichen Täter über soziale Medien verbreitet.Wie ein Sprecher der Luzerner Staatsanwaltschaft am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda sagte, seien die Hinweise seit Montagmorgen über Telefon und per E-Mail eingegangen. Teils hätten Wahrsager Tipps abgegeben, teils seien aber auch sehr konkrete Hinweise eingegangen.