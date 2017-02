Ski-WM: Luca Aerni ist Kombi-Weltmeister

Mehr Dramatik und mehr Schweizer Erfolg geht fast nicht. Luca Aerni wurde in St. Moritz mit einem Hundertstel Vorsprung auf Titelverteidiger Marcel Hirscher Weltmeister in der Kombination. Mauro Caviezel lag als Dritter sechs Hundertstel zurück. Aernis Zeit hielt allen Angriffen stand. Als auch der Österreicher Romed Baumann, der als Schnellster in der Abfahrt 2,61 Sekunden vor dem Berner gelegen hatte, deutlich über dessen Bestmarke blieb, waren die Überraschung und der dritte Schweizer Titelgewinn in St. Moritz perfekt. Justin Murisier und Carlo Janka, denen am ehesten ein Medaillengewinn zugetraut worden war, rundeten mit den Rängen 6 und 7 das grandiose Ergebnis der Schweizer Equipe ab.