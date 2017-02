Hochdorf: Sachbeschädigungen übers Wochenende

Vandalen haben am letzten Wochenende in Hochdorf Autos beschädigt. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.



Unbekannte haben in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag in Hochdorf Sachbeschädigungen verübt. An der Kannenbühlstrasse wurden zwei Autos mit Bierflaschen beschädigt. Bei einem Auto wurde die Frontscheibe eingeschlagen (Foto). Beim zweiten Fahrzeug wurde die Tür beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.