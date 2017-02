Diverse Selbstunfälle im Kanton Luzern

Vom Sonntagabend bis zum Montagmorgen ereigneten sich im Kanton Luzern diverse Selbstunfälle. Verletzt wurde niemand.



Am Sonntagabend kam ein Autofahrer in Hüswil von der Strasse ab und kollidierte mit einem Beleuchtungskandelaber. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Verletzt wurde niemand.



In Ballwil ereignete sich am frühen Montagmorgen ein Selbstunfall: Ein Autofahrer ist zwischen Rain und Urswil von der Strasse abgekommen und in eine Hinweistafel gefahren. Verletzt wurde niemand.



Am frühen Montagmorgen fuhr ein Autofahrer von Müswangen in Richtung Hämikon. Dabei kam er von der Strasse ab und prallte in die Leitplanke. Danach überschlug sich das Auto und kam auf einer Wiese zum Stillstand. Das Auto erlitt Totalschaden. Verletzt wurde niemand.