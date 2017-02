Buochs: Personenwagen durchbricht Zaun

Am Montagmorgen hat sich auf der Stanserstrasse in Buochs ein Selbstunfall mit einem schleudernden Personenwagen ohne Verletzte ereignet.



Der 30-jährige Lenker fuhr mit seinem Personenwagen auf der Stanserstrasse von Buochs her kommend in Richtung Stans. Kurz nach der Unterführung Fadenbrücke, geriet er mit dem Fahrzeug auf der leicht mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Schleudern, überquerte den Radweg, kollidierte mit der linksseitigen Abzäunung und kam danach im angrenzenden Wiesland zum Stillstand. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist beträchtlich.