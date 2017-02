Menziken: Brand in Tiefgarage ausgebrochen

Heute Morgen brach in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses ein Brand aus, welcher beträchtlichen Sachschaden anrichtete. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Vom Brand betroffen war eine Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses am Walziweg in Menziken. Ein Anwohner bemerkte am Freitag eine grosse Rauchentwicklung aus der Tiefgarage. Umgehend rief er die Feuerwehr-Alarmzentrale 118 an.

Der Feuerwehr Oberwynental gelang es, den Brand nach einer Stunde zu löschen. Das Feuer zerstörte drei Fahrzeuge. Weitere Autos sowie die Garage wurden durch den Rauch stark in Mittleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Franken.

Der Brand brach im Bereich eines parkierten Autos aus. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung dieser eingeleitet.