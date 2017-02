Baar: Nach Sekundenschlaf in Baustelle gekracht

Am Donnerstagmorgen kurz vor 07:00 Uhr fuhr ein 59-jähriger Mann auf der Rigistrasse von Baar Richtung Inwil. In einer Linkskurve fuhr er geradeaus in eine Baustelle und prallte dort heftig in ein Betonelement. Dabei wurde er verletzt und musste durch den Rettungsdienst Zug ins Spital überführt werden. Als Unfallursache gab der Lenker an, während der Fahrt eingeschlafen zu sein. Zudem war er nicht angegurtet. Ihm wurde der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde abgenommen. Es wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Der Unfallverursacher muss sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.